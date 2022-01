Juventus, stop per Alvaro Morata al Barcellona: colpo di scena

26-01-2022 19:44

Arriva Vlahovic, addio Morata. Questo è il piano della Juventus per l’attacco in questa sessione di mercato invernale, ma se il serbo è in arrivo, lo spagnolo rischia invece di non trovare una destinazione. L’Atletico Madrid non riscatterà il 29enne bianconero ma Morata potrebbe tornare ugualmente in Spagna. In queste ultime settimane, infatti, si parla molto del corteggiamento del Barcellona.

Morata al Barcellona se parte Dembelé

Il Barcellona però, per assicurarsi Morata, vuole vendere e in primis liberarsi di Dembelé e del suo ingaggio. Solo con la partenza del francese, il club blaugrana potrà acquistare Morata. L’ex Dormund sembrava ormai in partenza, con diverse squadre pronte a puntare su di lui (come ad esempio Chelsea o Psg). Anche perché, col Barcellona, la rottura sembrava totale, come ha confermato nei mesi scorsi il ds Alemany: “Abbiamo un dialogo aperto con giocatore e agenti dallo scorso luglio, abbiamo fatto diverse offerte ma sono state sistematicamente rifiutate dai suoi agenti. Preferiamo separarci da Dembelé subito”.

Juventus, Dembelé può restare al Barcellona e frenare Morata

Dembelé sembrava così destinato a lasciare il Barcellona a gennaio, ma nelle ultime ore gli agenti del giocatore hanno spiazzato tutti con queste dichiarazioni: “Ousmane è orgoglioso di essere un giocatore del Barcellona e vuole continuare ad aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Il suo impegno non è in discussione, è concentrato al 100%”.

Juventus, perde di più Morata

Parole che sicuramente non avranno fatto piacere alla Juventus. Il club bianconero vuole cedere Morata ma se Dembelé dovesse restare col Barcellona sarà impossibile chiudere la trattativa con i catalani. Un notizia che lo stesso attaccante spagnolo non avrà preso bene. Il numero 9 bianconero sarebbe felice di giocare alla corte di Xavi, che ha deciso fortemente di puntare sul 29enne per riaprire un ciclo.

In caso di mancata cessione, per la Juventus non sarà comunque un dramma. Allegri non avrebbe problemi a tenere fino alla prossima estate Morata, che stima e che ha sempre saputo sfruttarlo al meglio. Discorso inverso per Morata, che invece avrebbe voglia di tornare in Spagna.

