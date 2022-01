Juventus, sondaggio del Liverpool per Dybala

26-01-2022 15:46

Sono giorni molto intensi per Paulo Dybala. Il rinnovo di contratto ancora non arriva (se ne riparla a febbraio, ma filtra molta perplessità da ambo le parti), e il prossimo arrivo di Vlahovic potrebbe di certo spostare gli equilibri offensivi della Juventus.

In tutto questo, come scrive Sportitalia, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe allacciato i contatti con l’argentino, con l’intenzione di portarlo ad Anfield in caso di mancato accordo con i bianconeri. La Joya, dal canto suo, accetterebbe volentieri la corte dei Reds anche le la Vecchia Signora rimane la sua prima scelta.

