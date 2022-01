Juventus-Vlahovic, già programmate visite mediche e debutto

26-01-2022 08:04

Ormai non ci sono più dubbi: Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo l’ufficialità ma, di fatto, l’accordo è già stato formalizzato ad ogni possibile livello.

Juventus, le prossime mosse di Vlahovic

Dusan Vlahovic non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura alla Juventus. L’unico ostacolo che ancora gli impedisce di essere, a tutti gli effetti, un bianconero è la positività al Covid. Il serbo si augura di tornare negativo il prima possibile, anche perchè venerdì 28 gennaio è il giorno del suo 22° compleanno. Il sogno è di festeggiarlo da neo attaccante della Juventus con tanto di firma sul nuovo principesco contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, se tornerà negativo in tempo, l’ormai ex attaccante della Fiorentina dovrebbe sostenere le visite mediche alla Continassa nel prossimo week-end. Deciso anche il giorno del debutto ufficiale con la casacca della Vecchia Signora. Salvo imprevisti avverrà all’Allianz Stadium il prossimo 6 febbraio, giorno del match di Serie A Juventus-Hellas Verona.

Juventus, cosa cambia in attacco

Chiaramente, con l’arrivo di Dusan Vlahovic, Max Allegri sarà costretto a stravolgere l’attacco bianconero. Il serbo è il presente e il futuro della Vecchia Signora, quindi sarà centrale nel progetto bianconero. I tifosi già sognano ad occhi aperti, pensando alla coppia offensiva formata da Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. C’è anche chi crede che possa esserci spazio per Alvaro Morata per un tridente di altissima qualità. In realtà, prima bisognerà fare delle scelte importanti. Al momento, sono effettivamente troppi gli attaccanti presente nella rosa bianconera. La sensazione è che uno tra Moise Kean e Kaio Jorge possa partire. Il primo non ha convinto pienamente nella sua seconda avventura bianconera e il brasiliano ha giocato una manciata di partite, senza neppure un gol. Potrebbero rimettersi in gioco altrove.

Juventus, le riflessioni su Morata e Dybala

Per la stagione in corso, anche alla luce delle parole di Max Allegri, Alvaro Morata non dovrebbe andare da nessuna parte. L’arrivo di Dusan Vlahovic potrebbe aver cambiato la situazione ma, per puntare in alto, l’apporto dello spagnolo sembra vitale. Chiaramente ci sarà da affrontare anche la questione Paulo Dybala. in scadenza di contratto a fine stagione. L’enorme investimento su Dusan Vlahovic potrebbe limitare ulteriormente le possibilità di manovra, a livello economico, della Juventus anche in fase di rinnovo del contratto della Joya. Insomma tante questioni aperte ma, prima, c’è da inserire, il prima possibile, Dusan Vlahovic nei meccanismi bianconeri. Il resto può attendere.

