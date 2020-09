Juventus: stop per Cristiano Ronaldo, allarme dal Portogallo

Allarme per le condizioni di Cristiano Ronaldo dal Portogallo. L’attaccante della Juventus non ha preso parte all’allenamento di giovedì presso il ritiro della Nazionale lusitana, ed è a rischio per la partita di Nations League contro la Croazia.

Secondo quanto riportano i media portoghesi, Ronaldo avrebbe riportato una fastidiosa infezione a un dito del piede destro che lo ha costretto a rinunciare alla seduta con i compagni. CR7 ha in ogni caso svolto lavoro in palestra e si è sottoposto a trattamento antibiotico per risolvere quanto prima il problema: la sua situazione verrà valutata nei prossimi giorni.

Ronaldo, molto orgoglioso per la Nations League vinta con il Portogallo l’anno scorso, mercoledì aveva pubblicato un post su Instagram: “Insieme siamo il futuro del calcio. #YouCantStopUs . Non vedo l’ora di guidare il mio paese con la nuova maglia”.

Lo staff medico potrebbe tenerlo a riposo per il match di sabato contro la Croazia per poi farlo debuttare tre giorni dopo, contro la Svezia: Ronaldo è a caccia della rete numero 100 con la maglia della Nazionale.

“Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai – ha scritto il portoghese alcuni giorni fa -. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Abbattendo i record. Superando gli ostacoli. Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che possono arrivare sulla nostra strada. Rendere ogni anno un’avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori”.

“Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tenerne fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile. Siamo la Juventus! Siamo i campioni! Siamo tornati e più forti che mai! Contiamo su di voi! Tutti insieme! Fino Alla Fine!”.

OMNISPORT | 03-09-2020 14:28