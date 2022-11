Juventus, su Rabiot c'è anche il Chelsea

17-11-2022 21:57

Adrien Rabiot è stato uno dei trascinatori della Juventus nelle ultime settimane, dove sono arrivate sei vittorie di fila in campionato senza subire gol. E ora per il centrocampista francese si potrebbero aprire nuove possibilità sul mercato, in qualche big estera.

Rabiot, insostituibile secondo Massimiliano Allegri, è in scadenza a fine stagione e come riporta The Sun adesso interessa molto al Chelsea. I Blues non sono soddisfatti dell’ex bianconero Denis Zakaria e il francese potrebbe così finire alla corte di Graham Potter.