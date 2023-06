Juventus: Timothy Weah, visite mediche tra mercoledì e giovedì

L'esterno del Lille è a un passo dal firmare un contratto quinquennale con i bianconeri. Andrà a sostituire Cuadrado

24-06-2023 10:35

Matrimonio ormai a un passo tra Timothy Weah e la Juventus. L’esterno americano, classe 2000, figlio di George Weah, nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto quinquennale con i bianconeri. La Juve ha trovato l’intesa con il Lille per 12 milioni di euro. Weah al momento è a New York, ma la prossima settimana partirà per l’Italia: tra mercoledì e giovedì si sottoporrà ai controlli medici di routine e poi sarà libero di firmare il nuovo contratto. Nello scacchiere bianconero, dovrebbe andare a ricoprire la posizione di Cuadrado.