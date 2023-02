I bianconeri di Allegri si aggiudicano un derby incerto fino alla fine: granata due volte avanti, Cuadrado e Danilo fissano il 2-2 all'intervallo. Nella ripresa le reti di Bremer e Rabiot

E’ stato un vero derby: combattuto, in bilico quasi fino alla fine, giocato con grinta e tecnica. Alla fine ha vinto la squadra più forte, la Juventus, sebbene il Torino non abbia demeritato: una traversa a testa sul 2-2, poi gli ingressi di Chiesa e Pogba che hanno cambiato la partita. Prima l’assist del 7 per la testa di Bremer, poi la punizione conquistata dal francese da cui è scaturita la rete del 4-2 di Rabiot. I bianconeri ora sono a -10 dalla Lazio, fermo restando la penalizzazione, senza la quale i punti sarebbero 50. Sul campo, i bianconeri sarebbero secondi in classifica.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5 – Incolpevole sui due gol, fa un miracolo su Sanabria. Spettatore nella ripresa

Danilo 7 – Karamoh lo mette in difficoltà in avvio, lui si riscatta siglando il 2-2 saltando proprio sull’attaccante del Torino. Nel secondo tempo torna insuperabile

Bremer 6 – Parte bene, poi si dimentica Sanabria due volte: sulla prima ci pensa Szczesny, sulla seconda il paraguaiano lo manda a scuola. Si riscatta siglando il gol decisivo (90′ Bonucci sv)

Alex Sandro 6,5 – Al solito diligente e pronto ad appoggiare la manovra, Miranchuk non gli crea problemi

Cuadrado 6 – Il merito del gol, e non è poco: per il resto, Rodriguez lo mette spesso in difficoltà (68′ De Sciglio 6 – Si applica su Vojvoda e non corre rischi)

Fagioli 6,5 – Non è una partita da fioretto, e lo capisce subito: dei tre centrocampisti è quello deputato a pressare più alto, cerca di cucire il gioco ed attaccare gli spazi. Lascia troppo spazio a Ilic in occasione del 2-1 granata, si riscatta con un gran secondo tempo

Barrenechea 6 – Troppo timido, gioca solo all’indietro: si fa notare per qualche buona interdizione, cresce di tono nel secondo tempo, in generale commette pochi errori (68′ Pogba 6,5 – Dà la scossa, ai compagni e allo stadio: finalmente, è il caso di dire)

Rabiot 6 – Primo tempo anonimo, non dà il solito contributo nel mezzo. Cresce di tono nel secondo tempo fino a siglare il gol del 4-2

Kostic 7,5 – Singo non lo prende mai, piazza altri due assist, sgasa molto sia in fase difensiva che offensiva.

Di Maria 6 – Cerca di accendere sempre la luce, innesca l’azione dell’1-1 ma non lascia troppe tracce (68′ Chiesa 7 – Si presenta con l’assist per il gol del 3-2, ingresso decisivo)

Vlahovic 5 – Qualche buona sponda e poco altro, Schuurs in questo momento è il miglior difensore della serie A. Ma quella traversa doveva essere gol (86′Kean sv)

Le pagelle del Torino

M.Savic 5,5 – Può fare poco sui gol, para il parabile

Djidji 5,5 – Se la cava in particolare in fase di impostazione, nel secondo tempo va un po’ in difficoltà (84′ Gravillon sv)

Schuurs 7 – Chiude sempre su Vlahovic e non gli lascia spazi

Buongiorno 6 – Dei tre centrali è quello con maggiore licenza offensiva, e cerca di sfruttarla a dovere

Singo 4,5 – Kostic lo mette in seria difficoltà per tutta la partita

Linetty 6,5 – Il vero equilibratore della squadra, quando Buongiorno sale lui copre. Prende la traversa che poteva valere il 3-2 granata (74′ Ricci 6)

Ilic 6,5 – Gran piede, comanda il gioco nel mezzo e server un grande assist a Sanabria

Rodriguez 6 – Sfortunato nella deviazione che porta all’1-1, quando attacca Cuadrado gli crea più di un problema (74′ Vojvoda 5)

Miranchuk 5 – Imbottigliato nella densità della trequarti bianconera, non trova spazi

Karamoh 6,5 – Partenza sprint, il gol e spunti interessanti: resta il più pimpante, ma Danilo lo beffa in occasione del 2-2. Nel secondo tempo esce dal match (60′ Radonijc 5 – Juric lo boccia per la mancata copertura su Chiesa in occasione del 3-2 – 74′ Sek 5)

Sanabria 6,5 – Tocca due palloni: sul primo Szczesny fa un miracolo, sul secondo segna beffando anche Bremer. Letale

La pagella dell’arbitro

D.Chiffi 6,5 – Fischia pochissimo, estrae soltanto due cartellini gialli. Eppure, tiene in pugno un derby tutt’altro che semplice da gestire

I prossimi impegni della Juventus

Il calendario inizia a farsi pesante per i bianconeri di Allegri: domenica sera, infatti, la Juventus sarà di scena all’Olimpico contro la Roma, successivamente il 9 aprile ottavi di Europa League contro il Friburgo. La stagione inizia a entrare decisamente nel vivo.