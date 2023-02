Il 4-2 della Juventus sul Torino nel derby della Mole scatena l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, ma più dei quattro gol ai granata è il ritorno di Pogba a regalare sorrisi. Speranze e ironie anche sul ricorso al Coni.

28-02-2023 22:45

Il derby vinto, quattro gol segnati al Torino e, soprattutto, il ritorno di Paul Pogba. Finalmente una serata da ricordare per i tifosi della Juventus in una stagione davvero travagliata. Il 4-2 sui granata di Juric vale altri tre punti in classifica per la squadra di Allegri, che senza la penalizzazione sarebbe saldamente al secondo posto. Una Juve che ritrova le sue stelle: Chiesa, Bonucci e – appunto – Pogba, acclamatissimo allo stadio e sul web.

Juve pronta alla battaglia: depositato ricorso al Coni

Una notizia importante arriva nell’immediato prepartita: la Juve ha depositato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il -15. “Bene, così cancelliamo una volta per tutte questa buffonata”, scrive una giovane tifosa bianconera. “Adesso per aver fatto ricorso ci tolgono altri 15 punti”, commenta tra il serio e il faceto un altro supporter. “Giudici che odiano la Juve ne abbiamo?”, twitta tagliente Max. “Vinceremo mai una partita in tribunale? A memoria non ne ricordo una”, è invece la preoccupazione di un tifoso che non ha troppa fiducia sull’esito del ricorso stesso.

Derby col Toro ricco di gol: 2-2 a fine primo tempo

Poi comincia il derby e c’è spazio solo per i commenti legati al campo. Il Toro va due volte in vantaggio, ma la Juve risponde e all’intervallo il risultato è sul 2-2. Scrive Paolo: “Il centrocampo non esiste, bisogna migliorare a centrocampo altrimenti la vedo dura”. Aggiunge Emiliano: “Poco filtro e poca qualità…loro arrivano indisturbati al nostro limite dell’area…Rabiot in ombra e a Barrenechea non si può chiedere la luna”. Pietro accusa un ex: “Bremer continua a essere un bidone, non riesce proprio ad anticipare. La maggior parte dei gol li prendiamo per colpa sua”. Mario accusa Szczesny: “Abbiamo preso gol troppo facilmente, il nostro portiere è inguardabile”.

Entusiasmo per Pogba, poi finisce in gloria: 4-2

Scoppiettante anche la ripresa, con traverse da una parte e dall’altra. Entusiasmo allo Stadium e sui social per il ritorno in campo di Pogba: “È davvero tornato, speriamo per restare”, scrive Harry. E dopo pochi minuti arriva il gol del 3-2 di Bremer. “Dove sono tutti quelli che volevano cacciarlo dopo il primo tempo?”, polemizza Ciro. “Mi fa piacere che non ha esultato per rispetto ai suoi vecchi tifosi…seh, come no”, infierisce un altro fan. Poi Rabiot firma il 4-2 e le ironie si moltiplicano: “Il vento sta proprio cambiando, dopo 4′ di controlli non sono stati capaci di annullarci il gol al Var”.