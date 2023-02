Depositato ufficialmente il ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia presso il Coni contro il -15 in classifica per il caso plusvalenze. Rinviato di una settimana il cda previsto per il primo marzo.

28-02-2023 21:41

La Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni avverso la penalizzazione di 15 punti in classifica rimediata per decisione della Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze. Il club bianconero aveva tempo fino a mercoledì sera, ma ha anticipato la presentazione del ricorso, che punta all’annullamento del provvedimento per vizio di forma o, quanto meno, al rinvio per un nuovo giudizio sempre presso la Caf.

Juve, rinviato di una settimana il cda

Poco prima del derby col Torino, intanto, la Vecchia Signora ha reso noto di aver rinviato di una settimana, dall’1 all’8 marzo, il consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022. Un rinvio, si legge in una nota diffusa dalla Juventus, necessario a “consentire l’esame degli atti depositati ieri, 27 febbraio 2022, da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino“. Il 27 marzo ci sarà infatti l’udienza preliminare del processo per l’Inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus e diversi membri del vecchio Cda, compresi l’ex presidente Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene.