Juventus-Torino: Vlahovic vuole entrare nella storia

L'attaccante serbo ha risolto il derby dell'andata e, qualora dovesse segnare anche domani, raggiungerebbe Vialli, Higuain e Ronaldo

27-02-2023 19:52

Un gol per entrare nella storia: è quello che sogna di fare Dusan Vlahovic, che domani dovrebbe partire titolare in Juventus-Torino. Il serbo, infatti, ha già risolto il derby dell’andata (finito 1-0 per i bianconeri) e, qualora dovesse bissare quella prodezza, entrerebbe in una ristrettissima schiera di attaccanti capaci di firmare un gol all’andata e al ritorno del derby della Mole.

Da quando ci sono i tre punti a vittoria, ci sono riusciti solamente in tre: Gianluca Vialli nel 1995-96, Gonzalo Higuain nel 2016-2017 e Cristiano Ronaldo nel 2018-2019. Tutti e tre grandissimi campioni.