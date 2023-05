Juventus, Torricelli: "Patteggiamento soluzione migliore per tutti"

Le parole dell'ex bandiera bianconera

31-05-2023 08:55

Moreno Torricelli, ex bandiera bianconera, ha parlato a TMW Radio in merito alla diatriba giudiziaria tra la Juventus e la FIGC. Le sue parole: “Il patteggiamento sembra la soluzione migliore per tutti, adesso immagino anche gli sfottò ai tifosi ma loro devono ricordare che abbiamo le spalle larghe per gli insulti, noi dobbiamo essere orgogliosi di amare questo club e di tutti i trofei che abbiamo vinto sul campo. Come potenziale, quella della Juventus è una rosa al livello del Napoli se non superiore, ma si sa che delle annate possono andare così”