Juventus, trovata l'intesa per il ritorno di Paul Pogba

12-06-2022 08:24

L’edizione odierna del Corriere dello Sport lo sbatte in prima pagina. Si sarebbe finalmente trovato un’intesa tra la Juventus e Paul Pogba, col francese che dovrebbe alla fine ritornare in bianconero dopo anni spenti allo United.

L’accorso sarebbe stato trovato per quattro anni. Per i bianconeri sarà anche possibile sfruttare il Decreto Crescita. Pogba dovrà sistemare alcune questioni personali in Inghilterra prima di lasciare Manchester una volta per tutte. L’annuncio del buon esito della trattativa dovrebbero però arrivare non prima di inizio luglio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE