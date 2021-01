Juventus, tutto rimandato per un grande colpo

Dopo la bella vittoria in Supercoppa Italiana ai danni del Napoli di Rino Gattuso, la Juventus si ributta con la testa nel campionato e, cosa altrettanto importante, nel calciomercato. L’obiettivo per l’immediato sarebbe trovare un altro attaccante che possa sostituire Alvaro Morata nelle rare occasioni in cui non sarà disponibile a scendere in campo dal 1° minuto. Ma la Juventus ci ha abituato, fin qui, a colpi di ben altro spessore rispetto ai semplici rimpiazzi di mezza stagione.

Come è ben noto, da molto tempo ormai il club bianconero sta lavorando per provare a riportare all’ovile il Figliol Prodigo Paul Pogba, centrocampista francese Campione del Mondo 2018 del Manchester United, ma che divenne grande proprio a Torino ai tempi di Antonio Conte (prima) e Massimiliano Allegri (poi). Paratici stava provando a lavorare sottotraccia per riportare il mediano all’ombra della Mole già durante questa sessione di calciomercato ma, come riprota il “Daily Mail“, ogni discorso sarà con ogni probabilità accantonato almeno fino a giugno, e questa volta non è una motivazione economica a frenare l’affare.

Il Manchester United, infatti, è tornato in vetta alla classifica in maniera abbastanza inattesa dopo un difficile avvio di stagione. I Red Devils, a questo punto della competizione, credono veramente nella vittoria del Campionato ben otto anni dopo l’ultima volta (ai tempi, in panchina sedeva ancora un certo Sir Alex Ferguson). In tutto questo quadro, il tecnico Solskjaer sà perfettamente che poter contare su un giocatore come il Polpo sarebbe decisamente fondamentale per andare a caccia della Premier League.

Di conseguenza nonostante la situazione del francese sia precaria, con il contratto in scadenza nel 2022, tutto sarà rinviato all’estate, durante la quale i dirigenti bianconeri proveranno l’affondo decisivo per riportare Pogba a Torino.

OMNISPORT | 22-01-2021 19:01