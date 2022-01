Juventus, ufficiale: depositato in Lega il contratto di Federico Gatti

31-01-2022 15:52

Mancava soltanto l’annuncio di un’operazione ormai ampiamente conclusa, e ora è arrivata: Federico Gatti è un nuovo giocatore della Juventus. Il suo contratto è stato depositato in questi minuti in Lega, e dunque è ormai tutto fatto per una delle rivelazioni di questa Serie B, che si aggregherà alla Juve a partire dalla prossima stagione.

Questa mattina ha svolto le visite di rito al JMedical, e rimarrà al Frosinone fino al termine della stagione. Manca solo l’annuncio sul sito ufficiale della Vecchia Signora.

Bruciata la concorrenza del Torino, che fino a ieri pomeriggio aveva in pugno il giocatore.

