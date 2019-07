Juventus, ufficializzato lo staff di Sarri: resta fuori un ex

L’indiscrezione ventilata nei giorni scorsi è stata confermata: Andrea Barzagli non farà parte dello staff tecnico della Juventus per la prossima stagione.

Tramite un comunicato ufficiale, la società bianconera ha condiviso i nomi del team di Maurizio Sarri: “Oggi pomeriggio la Juventus inizia ufficialmente la nuova stagione, con il primo allenamento agli ordini di Mister Maurizio Sarri”.

“Quelli che seguono sono i nomi che compongono lo staff che lavorerà con la Prima Squadra maschile. Staff tecnico: Maurizio Sarri (allenatore), Giovanni Martusciello (vice allenatore), Marco Ianni (collaboratore tecnico), Gianni Picchioni (collaboratore tecnico), Loris Beoni (collaboratore tecnico), Claudio Filippi (allenatore portieri), Massimo Nenci (allenatore portieri)”

“Preparatori atletici: Daniele Tognaccini (responsabile prep. atletica), Andrea Pertusio (preparatore atletico), Davide Losi (preparatore atletico), Enrico Maffei (preparatore atletico), Duccio Ferrari Bravo (preparatore atletico), Davide Ranzato (preparatore atletico)”.

“Sport science: Roberto Sassi (responsabile), Antonio Gualtieri, Darragh Connolly. Staff medico:mLuca Stefanini (responsabile sanitario), Nikos Tzouroudis (responsabile prima squadra), Marco Freschi (medico prima squadra)”.

“Match Analysis: Riccardo Scirea (responsabile), Domenico Vernamonte (match analyst), Giuseppe Maiuri (match analyst)“.

La Gazzetta dello Sport aveva anticipato la decisione di Barzagli che dedicherà ad altro i primi mesi della sua nuova carriera. Non è da escludere, però, che l’ex centrale si unisca alla Juventus a stagione in corso o nel prossimo anno. Secondo diverse indiscrezioni Maurizio Sarri avrebbe chiamato il campione del mondo del 2006 per convincerlo, ricevendo come risposta: “Ho bisogno di ricaricare le pile”.

