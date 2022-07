Juventus, visite mediche e poi firma per Di Maria

08-07-2022 10:32

Per la Juventus è il grande giorno dell’ufficialità di Angel Di Maria. Alle 8,50 di questa mattina l’argentino è arrivato al JMedical per effettuare le rituali visite mediche e si è intrattenuto brevemente con i duecento tifosi presenti firmando autografi e facendo selfie. Dopo le visite, ci sarà la firma alla Continassa su un contratto annuale da 7 milioni di euro a parametro zero senza opzione per il rinnovo. Anche Dusan Vlahovic ha effettuato le visite mediche, nel pomeriggio è atteso il ritorno di Paul Pogba.

