Juventus, vittoria con 3 gol di scarto in trasferta: non accadeva dal 2021

I bianconeri hanno espugnato l'Arechi di Salerno grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Filip Kostic

08-02-2023 09:14

In questa stagione, la Juventus non aveva mai segnato più di un gol in trasferta, ieri sera all’Arechi di Salerno ne ha fatti tre tutti insieme, grazie alla doppietta di uno scatenato Dusan Vlahovic e al gol di Filip Kostic. I bianconeri non vincevano con tre gol di scarto lontano dalle mure amiche dal 23 maggio 2021, quando ottennero un 4-1 a Bologna, con Andrea Pirlo in panchina e ormai quasi al capolinea della sua avventura alla Juve. Con Massimiliano Allegri, l’ultimo successo per 3-0 risale al 2019, sempre nel mese di febbraio, quando la Signora si impose per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.