Juventus, Vlahovic: "Difficoltà nei gol? Non ci do importanza"

Il giocatore bianconero: "Ogni rete vale tanto, mi dà fiducia ma la cosa più importante è aver vinto e aver passato il turno".

16-03-2023 21:41

Al termine del match vinto dalla Juventus, Vlahovic ha voluto mandare un messaggio ai compagni dopo il gol ritrovato: “Ringrazio la squadra perché siamo rimasti sempre uniti e li ringrazio. Ogni gol vale tanto, mi dà fiducia ma la cosa più importante è aver vinto e aver passato il turno. Abbiamo sofferto fino alla fine ma dobbiamo continuare a lavorare ancora più forte, con umiltà pensando partita per partita. Speriamo di ottenere dei buoni risultati e i nostri obiettivi”.

“Dobbiamo stare tutti insieme e continuare così perché questo ci porta risultati, dobbiamo lavorare ancora con più compattezza – ha proseguito Vlahovic -. Difficoltà in zona gol? Sono situazioni così, quando segni va tutto bene e quando non segni no. Io cerco di non dare importanza a queste cose, ma solo a lavorare e a fare gol perché è la cosa più importante per vincere e andare avanti”.