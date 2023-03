Ha parlato al canale twitch della Juventus la centrocampista bianconera toccando tanti argomenti: non solo lo stadio, ma anche lo spogliatoio, le emozioni e le sfide con Girelli sui calci di punizione.

14-03-2023 19:19

È il turno di Arianna Caruso sul canale Twitch della Juventus: “L’Allianz Stadium è speciale, ti dà una carica pazzesca, ancora a distanza di tempo parliamo della prima gara disputata lì con la Fiorentina, è qualcosa che ci porteremo dentro per sempre”.

“Io vado d’accordo con tutte le mie compagne, anche se alcune le conosco da più tempo, ammiro tanto la forza di volontà di Rosucci, lei non molla mai”. “Il mio arrivo qui dalla Roma non fu facile – prosegue Caruso – lasciare la propria città, i propri affetti, ma sono felice della mia scelta. L’Idolo? Totti. La maglia numero 21? L’hanno indossata grandi campioni qui, speravo di ripetere un percorso simile”.

Infine: “Dopo ogni allenamento mi alleno con Girelli sui calci di punizione, vinco sempre io, ma so che si arrabbierà quando leggerà queste parole”.