Juventus Women, è record: da 63 partite in gol in Serie A

La rete di Cecilia Salvai a Firenze vale il primato per le bianconere allenate da Montemurro, che in campionato inseguono la Roma

11-02-2023 13:45

Cecilia Salvai al 20′ ha portato la Juventus Women in vantaggio all’intervallo a Firenze sul campo della Fiorentina. E le bianconere hanno firmato un record: da 63 partite consecutive vanno in gol in Serie A. La squadra allenata da Montemurro in campionato è all’inseguimento della Roma capolista, è in semifinale di Coppa Italia ed è stata eliminata invece dalla Champions League. Quest’anno, però, dopo una serie di scudetti consecutivi, il titolo sembra voler cambiare città e approdare sulla sponda giallorossa della capitale. Girelli e compagne proveranno fino alla fine a riprendere la squadra di Spugna.