Juventus Women, è storia: prima volta ai gironi di Champions

La gioia, la festa: e un posto nella storia. Le Juventus Women scrivono una nuova pagina del grande racconto del calcio, conquistando l’accesso alla fase a gironi di Champions League.

Tutto in 180 minuti: una settimana fa la squadra di Joe Montemurro aveva vinto in Albania contro il Vllaznia per 0-2 grazie alle reti di Cristiana Girelli e Lina Hurtig. Al ritorno la storia non è cambiata.

Le bianconere, allo Juventus Training Center di Vinovo, dove erano presenti anche i rappresentanti della società, si sono portate in vantaggio al 34′ con il goal di Andrea Staskova, chiudendo i conti.

Adesso la fase a gironi per la prima volta nella storia, nella speciale Top 16 di Champions League: è una giornata indimenticabile per il calcio italiano femminile.

OMNISPORT | 09-09-2021 23:54