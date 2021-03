Juventus Women senza rivali: i numeri strepitosi del dominio bianconero

Otto marzo di festa per la Juventus Women, che domenica ha ribadito la sua superiorità nel calcio femminile italiano superando il Milan con un secco 4-0 in una partita valida per la quindicesima giornata di campionato.

La supremazia delle ragazze di Rita Guarino, ora a +6 in classifica proprio sulle rossonere, è confermata dai numeri stratosferici delle bianconere: come riporta Opta, la squadra torinese, che ha segnato almeno quattro gol per cinque gare interne consecutive per la prima volta in Serie A, ha vinto la diciassettesima gara consecutiva nella massima serie. Una striscia di successi che le permette di eguagliare il record della competizione, ottenuto sempre dalla Juve nella stagione 2017/2018.

La Juve è l’unica squadra imbattuta in questo campionato con 15 vittorie su 15 partite, vanta il miglior attacco (47 gol segnati, oltre tre di media a match) e la miglior difesa con appena sette reti subite.

Tra le diverse individualità spiccano Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. La prima è la giocatrice che ha segnato più gol in Serie A Femminile (45), da quando la competizione è organizzata dalla FIGC femminile (dal 2018/19), oltre ad essere la migliore marcatrice assoluta della Serie A in corso con 16 gol all’attivo.

La Bonansea con la rete dell’1-0 alle rossonere ha invece tagliato il traguardo dei 50 gol con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.

Barbara Bonansea e Lina Hurtig hanno preso parte a sette reti ciascuno da inizio gennaio ad oggi (quattro gol e tre assist per la svedese, due gol e cinque assist per l’italiana): nessuna giocatrice ha fatto meglio nel periodo nella competizione.

Arianna Caruso ha eguagliato il suo miglior bottino di reti realizzate nel corso di un singolo campionato di Serie A grazie al gol odierno: sei marcature anche nel 2016/17, con la maglia della Res Roma.

