Juventus Women, Sliskovic: “I miei sogni ora sono realtà”

La giovane classe 2005 giocherà con la maglia bianconera dividendosi tra Primavera e Prima Squadra, sui social saluta e ringrazia l’SFK 2000 Sarajevo.

20-06-2023 18:02

La Juventus Women non si ferma e decide di puntare ancora una volta sul medio – lungo termine. Questa volta pesca a Sarajevo e si aggiudica la giovanissima centrale difensiva 2005 Gloria Sliskovic.

La giocatrice ha salutato e ringraziato sui social la società che l’ha vista crescere: “Sono felice e orgogliosa di entrare a far parte di questa famiglia, l’SFK 2000 Sarajevo mi ha fatto diventare una giocatrice dandomi supporto costante, ma se oggi sono qui è perché tutti i miei sogni sono diventati realtà e questo mi dà la motivazione per continuare a lavorare sodo e raggiungere nuove vette. Grazie a tutte le mie compagne e a tutte le persone che hanno creduto in me, non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura”.