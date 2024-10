Juventus Women senza limiti: sesta vittoria consecutiva, anche la Roma cade allo Stadium

Vittoria per 2-1 delle bianconere all'Allianz prima degli impegni con le Nazionali e un ottobre davvero fitto per il calendario

Succede anche questo, in un avvio di stagione a tratti intermittente ma sotto il segno delle bianconere. Accade che la Juventus Women riesca a infilare la sesta vittoria consecutiva e a consolidare il suo primato in Serie A femminile a punteggio pieno e dopo aver superato, 2-1 la Roma.

All’Allianz Stadium, grazie alle reti di Bonansea e Cantore a perdere lucidità, prontezza e a incassare sono le campionesse d’Italia in carica.

Juve Women inarrestabili allo Stadium: Roma ko

Le capitoline hanno concesso alle bianconere l’occasione migliore per risalire una china sempre più evidente e che le vede ormai a -9 dalla vetta della classifica, in uno stadio che per l’occasione doveva essere riempito dagli oltre 33mila tifosi attesi.

In tribuna anche il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin che si appresta ad affrontare con le Azzurre un ottobre intenso, sul versante degli impagni e su cui è chiamato a dimostrare la bontà del progetto.

La partita: Bonansea e Cantore in gol, Glionna nel recupero

Il match di sblocca al quarto d’ora, quando Cascarino vede il movimento della solita Bonansea – una certezza – e fa partire un bel pallone dalla sinistra e beffa la linea difensiva giallorossa offrendo all’attaccaante della Nazionale l’oppotunità di insaccare. Dopo 1-0, ci pensa Cantore, a chiudere.

A salvare la bandiera Glionna, che in pieno recupero trova il gol per chiudere al 2-1 allo Stadium in vista della pausa.