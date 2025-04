La Juve perde Yildiz, forte contusione alla coscia in allenamento: le sue condizioni, i timori per il Parma

Il giocatore turco si è fermato in allenamento a seguito di un problema che pare possa compromettere la sua presenza lunedì

Nell’affannata rincorsa al quarto posto, accade anche questo. Durante l’ultima seduta di allenamento, Yildiz ha rimediato una forte contusione alla coscia che ha inevitabilmente messo in allerta lo staff medico della Juventus che sta valutando le condizioni del giocatore e che nelle prossime ore dovrebbe fornire riscontri in merito. A riferirlo è Sky Sport.

Yildiz, stop per il giocatore Juve in allenamento

L’ex Bayern verrà sottoposto, nelle prossime ore, ad ulteriori accertamenti per comprendere la reale ed effettiva entità del danno subito e per approfondire dinamica e potenziale impatto dell’accaduto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Yildiz, il problema pare di natura muscolare ma non di immediato recupero dalle prime informazioni trapelate e riportate in merito.

A rischio Pama-Juventus

In seguito al trauma contusivo riportato in allenamento, come riferisce Sky, la presenza di Yildiz in Parma-Juventus di lunedì diventa a rischio. Saranno i controlli a stabilire il reale stato di salute e la sua eventuale disponibilità.

Yildiz si aggiunge al resto dell’infermeria: Koopmeiners, Mbangula, McKennie e Perin, infatti, hanno svolto ancora allenamento personalizzato e al momento non appaiono recuperati per il match previsto a Pasquetta contro il Parma, ma sia per l’olandese che per l’americano prevale ottimismo. Infine Renato Veiga, fermato dall’influenza e dunque da monitorare.