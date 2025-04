Juventus, per Zazzaroni Yildiz resta "giocatorino", rettifica solo parziale scatena i tifosi

Il direttore del Corriere dello Sport ha provato ad essere più morbido con la stellina turca ma sul web si è riaccesa la polemica

Ivan Zazzaroni torna a ‘punzecchiare’ Kenan Yildiz. Nel corso della trasmissione di Pressing, in onda su Canale 5, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato il perché in passato ha bollato la stellina turca dei bianconeri definendolo “giocatorino”. Durante l’intervento, il noto opinionista e giornalista sportivo, ha paragonato il numero 10 bianconero ad altre stelle del passato scatenando però una bufera mediatica sul web da parte dei tifosi.

Zazzaroni spiega perché attaccò Yildiz in passato

Sui social, Ivan Zazzaroni spiega perché in passato non era ancora convinto del talento della stellina turca dei bianconeri: “E allora riparliamo di Yildiz. Qualche mese fa, a Pressing, gli diedi del “giocatorino” aggiungendo che aveva talento ma incideva poco. L’incazzatura degli juventini… In seguito Motta l’ha spesso alternato a Mbangula e Weah: la frase “non sei Messi” è stata da lui realmente pronunciata.”

Chiude il post Ivan Zazzaroni che prova a ritornare sui suoi passi: “Esagerai nella provocazione? Non lo escludo. A Kenan, bravissimo ragazzo, auguro una carriera splendida. A quelli che, invece di ragionare, offenderanno facendo i fenomeni (“non capisci un ca..o di calcio”… “vai a ballare”) auguro invece un’enorme emorroide esterna. Permanente. PS. Da tempo mi diletto con Yamal e Mainoo, che quest’anno non brilla peraltro.”

Il paragone tra Yildiz, Del Piero, Totti e Baggio

Durante la trasmissione di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport è tornato sul tema Yildiz: “Deve incidere nella parte finale delle gare. Kenan ha quasi 20 anni e evidenti qualità, ma io ho il difetto e il privilegio di aver visto Baggio, Totti e Del Piero a 18 anni, Mancini e Cassano a 17, ma anche Miccoli, Maiellaro, Flachi e Macina ragazzini – attenzione, gli ultimi 4 talenti li segnalo solo per chiarire, nessun paragone. Perció punto molto sull’incidenza del fantasista sulla partita”.

I tifosi bianconeri sono contrari ai paragoni di Zazzaroni

Non mancano però le repliche a Ivan Zazzaroni da parte dei tifosi bianconeri che sui social scatenano una bufera: “Però da quando gioca nella sua posizione (con Tudor ndr.) lo vedo molto più incisivo, concreto, libero di sfoggiare il suo enorme talento. Mi sembra ingiusto fare i paragoni, però non è detto che non possa arrivare a quei livelli se non superarli. Dategli un po’ di tempo.

E ancora: “Talento cristallino, ragazzo molto serio. Da juventino, spero migliori e diventi un top mondiale, ma Del Piero 18enne lo ricordo, lasciamo stare i paragoni, un altro pianeta”.

Non si placano gli animi sul web: “C’è poco da far polemica. I dati son li insieme a quello che ha fatto. Se migliorerà sarà solo meglio per lui. Si vlahovic invece ci sarebbe molto da parlare”. C’è poi chi scrive: “Da juventino penso che deve avere più continuità non è ancora a quei livelli top. Molta gente si offende per nulla parlo dei miei colleghi juventini”.

Ed infine: “Ha qualità ma deve ancora dimostrare, ovviamente da juventino mi auguro che avverrà presto. Roby, Alex e Francesco non disturbiamoli, non è il caso per ora.”

