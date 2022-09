Juventus, Zoff difende Allegri: "Gli va dato tempo"

15-09-2022 16:48

Anche la leggenda bianconera Dino Zoff si è espresso dopo il ko della Juve contro il Benfica in Champions: “Certamente le aspettative non sono conformi alle previsioni, però è ancora tutto da giocare. La squadra si deve esprimere con le proprie caratteristiche, bisogna trovare quali sono quelle giuste”.

Allegri viene contestato dal popolo bianconero ma Zoff ha difeso il tecnico toscano: “Certamente si deve rimettere in sesto in campionato, ma bisogna dare tempo ad Allegri e aspettare. Tornare in un club dove si è vinto comporta qualche rischio in più, si ricomincia quasi da capo. Troppo precipitosi con Pirlo e Sarri? Anche io sono venuto via che avevo vinto”.