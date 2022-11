Kaio Jorge riparte dal Brasile? Ipotesi Flamengo

08-11-2022 10:29

Si fa sempre più concreta l’ipotesi Brasile per Kaio Jorge, l’attaccante della Juventus che lo scorso febbraio patì un bruttissimo infortunio al tendine rotuleo nel corso di una partita con l’under 23.

Ora il talento brasiliano è in via di guarigione e necessita di una chance concreta per tornare a giocare a calcio.

L’ipotesi più realistica sembra quella del prestito con diritto di riscatto su cui sta lavorando anche il suo agente Bertolucci. Sono diversi, infatti, i club interessati al giocatore anche perché prima dello stop forzato, Kaio Jorge veniva considerato uno dei maggiori talenti di prospettiva per la Seleçao.

Ad oggi in pole c’è il Flamengo, fresco vincitore del Sudamerica grazie alla conquista della Coppa Libertadores vinta contro l’Atletico Paranaense. Ora bisognerà capire anche le reali intenzioni della Juventus.