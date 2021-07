Kane: "Mourinho? Gli auguro il meglio alla Roma"

L’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane in un’intervista a TalkSport ha parlato di José Mourinho: “È fantastico, mi ha anche mandato dei messaggi. È risaputo che abbiamo un ottimo rapporto e siamo andati molto d’accordo. Lo rispetto molto come allenatore e come persona”.

“Gli auguro tutto il meglio alla Roma. È bello avere uno dei migliori allenatori al mondo dalla tua parte. Lo rispetterò sempre e spero di essere in contatto con lui per il resto della mia carriera”.

OMNISPORT | 05-07-2021 22:50