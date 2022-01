Karatsev batte Murray e fa suo Sydney, Kokkinakis conquista Adelaide 2

15-01-2022 13:45

Con la chiusura dei tornei di Sydney e Adelaide 2 ora, in calendario, non restano che gli Australian Open, il primo Slam stagionale.

Le ultime partite prima di Melbourne hanno incoronato Aslan Karatsev e Thanasi Kokkinakis. Il russo, nella finale dell’ATP 250 di Sydney, ha regolato con un doppio 6-3 Andy Murray, apparso molto commosso al termine della sua prima finale in Australia dal 2016.

“Mi mancava giocare questo tipo di partite davanti a un pubblico così. Non ce l’avrei fatta senza il supporto del mio team e della mia famiglia. Oggi il risultato non è stato dalla mia parte, ma ho fatto del mio meglio” ha dichiarato in lacrime lo scozzese dopo esser stato battuto dal numero 20 del mondo, giunto così al terzo trionfo in carriera.

Più combattuto invece è stato l’ultimo atto dell’Adelaide International 2, ATP 250 che Kokkinakis si è aggiudicato superando in finale il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-7 (6), 7-6 (5), 6-3.

OMNISPORT