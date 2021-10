Karim Benzema: "Il Pallone d'Oro è il mio sogno fin da bambino"

“Fin da bambino ho sognato di vincere il Pallone d’Oro, è il sogno di tutti i calciatori. Farò tutto il possibile e lavorerò al massimo per conquistare questo grande trofeo, per poterlo, spero, vincere un giorno”. Lo ha detto al quotidiano sportivo spagnolo AS l’attaccante francese del Real Madrid Kerim Benzema, inserito nella lista dei 30 giocatori candidati per il prestigioso premio. “La cosa più importante è che le persone si divertano con il mio calcio e sentano che sono felice e molto orgoglioso – ha continuato -. Oggi gli attaccanti sono efficaci anche dopo i 30 anni, mantengono un’ottima forma e che possono ancora segnare molto. La finale di Nations League? Sarà una grande partita. La Spagna ha una squadra molto giovane ma con tanto talento e spero che vedremo una bella gara che renderà felici le persone. Io in attacco mi trovo molto bene e mi diverto a giocare con Mbappè e Griezmann. Il primo dico solo che è un fenomeno, l’altro si muove molto bene nei piccoli spazi”.

OMNISPORT | 09-10-2021 13:52