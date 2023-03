Karsdorp non ce la fa, niente derby con la Lazio

La rottura del setto nasale per il difensore della Roma è più grave del previsto: sarà necessario l’intervento chirurgico ed il giocatore dovrà saltare la stracittadina in programma all’Olimpico domenica pomeriggio.

17-03-2023 19:41

Brutte notizie in casa Roma: Josè Mourinho non potrà avere a disposizione per il derby il suo terzino destro titolare Rick Karsdorp. Uscito malconcio dalla sfida di Europa League con la Real Sociedad, il difensore giallorosso ha riportato dapprima un trauma contusivo al volto per uno scontro aereo, salvo poi, tramite gli accertamenti, rivelare l’entità del danno ovvero rottura del setto nasale. Non solo, per tornare in sesto sarà necessario finire sotto i ferri, l’operazione è già in programma nella giornata di sabato.

Karsdorp dovrà dire addio al derby con la Lazio, rientrano invece a disposizione del tecnico portoghese sia Belotti sia Lorenzo Pellegrini. Sulla corsia di destra con ogni probabilità ci sarà Zalewski.