KC Rivers va in Serbia

"Sono contento e motivato nel tornare dopo tanti anni a giocare in Italia, il paese nel quale è iniziata la mia carriera da professionista. Sono qui per pensare al basket giocato, mostrare a tutti il mio valore e soprattutto aiutare la squadra con la mia esperienza e le mie caratteristiche" aveva detto KC Rivers due mesi fa nel giorno della sua presentazione quale nuovo giocatore di Reggio Emilia.

Le cose però non sono andate per il verso giusto e, per ironia della sorte, la migliore gara giocata in biancorosso dall’americano (30 punti con 6/11 da 3 contro Cantù, che però ha vinto) è stata anche l’ultima: andrà a giocare nella Stella Rossa, in Serbia.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:35