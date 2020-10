Kean, niente Juventus: è a un passo dal PSG

Non ci sarà un ritorno alla Juventus nell’immediato futuro di Moise Kean.

Il centravanti della Nazionale, che era stato valutato dalla Vecchia Signora come alternativa a Edin Dzeko prima di chiudere l’operazione per Alvaro Morata, è infatti destinato a lasciare l’Everton ma per trasferirsi in Ligue 1.

Secondo quanto riferito dall’emittente francese ‘Telefoot’, infatti, l’attaccante si aggregherà nelle prossime ore in prestito al PSG. Un’operazione che era stata fortemente richiesta da Tuchel, secondo cui la sua squadra aveva la coperta troppo corta in avanti, e che è già vicina alla definizione: da limare resterebbero solo i dettagli.

OMNISPORT | 04-10-2020 10:48