Kean non dimentica la Juve: "Sarà sempre nel cuore"

Protagonista fenomenale, insieme a Mbappé, del poker del Paris Saint-Germain rifilato al Barcellona, Moise Kean ha brillato sul palcoscenico europeo più importante e adesso spera di poterlo fare anche con la Nazionale Italiana.

Dopo la partita, intervistato da ‘Mediaset’, Moise Kean ha rilasciato poche dichiarazioni, soffermandosi proprio sulla Nazionale e dedicando un ricordo alla Juventus, sua ex squadra. “A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Ma non ho dimenticato la Juventus, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che mi ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite quando posso”.

E come si può dimenticare una squadra che ti ha coccolato negli anni più importanti della tua vita, dal 2010 al 2019. Kean brilla in Europa, è esploso definitivamente, e lo confermano anche i numeri.

Moise Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad eliminazione diretta, più anziano solo di Nicolò Zaniolo contro il Porto nel 2019 e Nicola Ventola contro il Manchester United nel 1999.

OMNISPORT | 17-02-2021 10:38