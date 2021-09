Kean si ripresenta alla Juventus: "Tornare è stata la scelta più giusta"

E’ arrivato poche ore dopo il doloroso addio di Cristiano Ronaldo, portando con sé un carico di speranze e di esperienza accumulata oltre i confini italici: Moise Kean riabbraccia la Juventus dopo due anni trascorsi all’estero con le maglie di Everton e PSG, utili per una maturazione ormai agli sgoccioli.

L’attaccante classe 2000 ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, facendo riferimento alla bontà della scelta di rientrare a Torino seppur in un momento delicato: “Indossare questa maglia mi ha sempre fatto provare belle emozioni. Tornare è stata la scelta migliore”.

In Inghilterra e in Francia ha imparato tanto, tutto grasso che cola per la sua seconda esperienza juventina: “Mi ritengo fortunato perché ho vissuto grandi esperienze. Ho imparato tante cose che prima non conoscevo, ora sono qui in una grande società come la Juventus”.

L’essere tornato dopo il divorzio con Ronaldo, dal punto di vista cronologico, non mette alcuna pressione a Kean: “Nessun peso, sono qui per aiutare la squadra in cui sono cresciuto. Indossare questa maglia mi rende molto responsabile. La Juve l’ho sempre avuta nel cuore, appena si è presentata la possibilità di un ritorno non ho avuto dubbi”.

OMNISPORT | 16-09-2021 17:09