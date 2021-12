Kei Nishikori svela il suo 'strano' allenamento in vista della nuova stagione

01-12-2021 14:18

Tanto sfortunato ma anche molto forte: lui è Kei Nishikori. Ex numero 4 del mondo, è a detta di molti colleghi uno dei giocatori più forti in circolazione, anche se negli ultimi anni non è riuscito a dimostrare il suo valore al 100%. Motivo? Tanti forse troppi infortuni che lo hanno condizionato e tarpato le ali verso qualche successo.

Il 31enne giapponese, vincitore di 12 tornei ATP, ha anche disputato la finale degli US Open 2014, persa contro il croato Cilic. Anche Rafa Nadal ultimamente ha voluto tessere le lodi del tennista giapponese: “Kei è ovviamente un top player avendo giocato per molto tempo nel Tour. Purtroppo è stato ostacolato da ripetuti infortuni. Senza questi infortuni può essere sicuramente uno dei primi cinque giocatori e fare regolarmente le semifinali negli Slam”.

Il 2021 è stato davvero sfortunato per Nishikori: il giapponese ha giocato pochissimo, disputando la sua ultima partita al master 1000 di Indian Wells ed ha dovuto dare forfait a San Diego, Vienna, ai Masters di Parigi e Stoccolma. Adesso il 31enne occupa la 47esima posizione del ranking mondiale.

Nonostante questo, Nishikori spera di poter rientrare nel 2022, e sta già preparando la nuova stagione per provare a tornare competitivo. Il 31enne giapponese è però adesso pronto a tornare e carico per la prossima stagione: “È stato un anno lungo, vengo da un infortunio e non vedo l’ora che arrivi l’offseason. Inoltre, non vedo l’ora di avere un forte allenamento precampionato per rendere il 2022 un grande anno. Grazie per tutto il supporto” ha concluso Kei.

