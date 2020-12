Kelleher: dall'hurling alla Champions League

Caoimhin Kelleher, tocca a lui gustarsi e godersi le luci della ribalta dopo l’esordio in Champions con la maglia del Liverpool. Succede come nelle favole più belle…dopo un inizio di stagione non facile con la squadra under 21 e 6 gol subiti in un solo match contro il Wigan, il portiere irlandese dei reds è risultato decisivo ai fini del risultato.

In realtà la storia di Kelleher nasce molto lontano dal calcio visto che inizia la sua attività sportiva giocando a Hurling, sport gaelico, popolarissimo in Irlanda, ma odiato da Caoimhin. Il suo sogno era un altro, ovvero quello di giocare a calcio e fare il portiere. Ieri sera, oltre ad esordire in Champions League a causa dell’indisponibilità di Allison, Kelleher ha sfoderato almeno due, tre parate da grande portiere, mantenendo la porta inviolata e garantendo al Liverpool, l’accesso agli ottavi.

A fine partita il meritato abbraccio di Klopp…good job!

OMNISPORT | 02-12-2020 16:33