Kessie, il Milan prepara il rinnovo

Franck Kessie da esubero a insostituibile. Questa la strana parabola dell’ivoriano da un anno a questa parte, più o meno dall’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Se infatti nelle scorse stagioni, complice un Milan non certo competitivo, non aveva mai davvero brillato, ora sta diventando uno dei centrocampisti più determinanti in Serie A, visti anche i gradi di rigorista.

Anche Paolo Maldini ha ammesso pubblicamente la crescita dell’ex Atalanta nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche: “Franck ha dimostrato il suo amore per il Milan. Vuole riportare questo club in alto, come tanti altri qui nel club”.

In via Aldo Rossi stanno dunque pensando ad un prolungamento di contratto del classe 1996. Il suo contratto scade nel 2022, e la volotà della dirigenza rossonera è quella di allungarlo almeno fino al 2024.

OMNISPORT | 08-12-2020 22:24