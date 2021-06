Khedira: "Buffon e Ronaldo persone incredibili"

L’ex centrocampista di Juventus e Real Sami Khedira si racconta in un’intervista a Marca: “Il ritiro? È un processo che va fatto, ci vuole tempo. Non è una decisione da un giorno all’altro, ho lasciato ciò che amo di più e deve essere assimilato a poco a poco. Il mio corpo non era più preparato per continuare a giocare ai massimi livelli e in questo momento dovevo lasciare, è la cosa migliore. Se non posso dare tutto me stesso, è meglio farsi da parte. È una cosa a cui penso da molto tempo, ne parlo con la mia famiglia… In questo momento, le sensazioni sono strane. Da una parte sei triste, certo, perché non giocherai più, ma dall’altra guardi a ciò che hai realizzato e provi molta felicità e orgoglio. Ho fatto una gara fantastica”.

La sua esperienza alla Juve: “Ronaldo è un marcatore incredibile. Ci sono i gol e i numeri a parlare per lui. Ma ho anche avuto portieri incredibili come Buffon e Casillas, che sono leggende del calcio. Buffon è anche una delle persone migliori che ho incontrato nel mondo del calcio, è incredibile che bravo ragazzo sia”.

“Sono stato molto contento alla Juve. Ho vinto titoli, eravamo una famiglia… È stata un’ottima decisione”.

OMNISPORT | 07-06-2021 13:51