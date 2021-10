Kimi Raikkonen: "Bei ricordi ad Austin"

18-10-2021 17:52

Il pilota dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen ha parlato in vista del Gran Premo delle Americhe ad Austin: “Ho alcuni bei ricordi legati al COTA, è stato il luogo dove ho ottenuto la mia ultima vittoria, quindi è una bella cosa da ricordare. Ma una volta che salgo in macchina, tutto questo non importa”.

“Sappiamo che dobbiamo fare tutto bene se vogliamo ottenere qualche risultato dalla gara, già a partire da venerdì. Abbiamo avuto due gare in cui le condizioni del meteo sono cambiate e noi abbiamo dovuto reagire. Ora vediamo cosa ha da offrire il fine settimana in America e dove finiremo”.

OMNISPORT