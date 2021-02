Kimi Raikkonen spiega il segreto della propria longevità

Nel prossimo ottobre, quando il Mondiale 2021 si starà avviando alla conclusione, Kimi Raikkonen compirà 42 anni.

Tanti per uno sportivo, ma non per un pilota di Formula 1, a patto che a muoverlo sia ancora la passione.

Il finlandese dell’Alfa Romeo ha spiegato così in un’intervista al magazione olandese ‘Formule 1’ la decisione di rinnovare il contratto con la scuderia del Biscione nonostante una stagione, l’ultima, deludente sul piano dei risultati: “Attualmente domina un solo team e le altre 18 monoposto hanno poche possibilità, quindi è sempre raro vincere. Neppure correre per un top team dà la garanzia di vincere”.

“Guidare mi piace ancora e mi diverte – ha aggiunto l’ex ferrarista – Si cerca sempre di rendere la macchina più veloce o di guidare meglio, è per questo motivo che voglio andare avanti. Se non mi piacesse più, smetterei e non sprecherei più il mio tempo a viaggiare per il mondo”.

OMNISPORT | 01-02-2021 10:41