Klinsmann: "L'Inter ce la può fare"

08-03-2022 10:15

L’ex attaccante dell’Inter Jurgen Klinsmann alla Gazzetta dello Sport ha analizzato le possibilità dei nerazzurri contro il Liverpool in Champions League. “C’è sempre possibilità, in 90’ succedono cose inimmaginabili. Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. E l’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere”.

“Anche se l’Inter dovesse essere eliminata, sarebbe il “come” a fare la differenza. Il modo in cui affronti il Liverpool segnerà anche il finale di stagione: serve una partita da leoni, coraggiosa, che dia entusiasmo per battere le avversarie in Serie A”.

OMNISPORT