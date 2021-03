Klopp rivela: "Dopo il Liverpool mi prenderò un anno sabbatico"

In un’intervista rilasciata alla Bild, Klopp ha rivelato di aver preso una decisione importante: “Quando finirò al Liverpool – rivela il tecnico, sotto contratto fino al 2024 – mi prenderò un anno sabbatico. Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, non importa, staccherò per un anno“.

Sul miglior centravanti che ha mai allenato non ha dubbi: “Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Robert ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol che è adesso, sa esattamente cosa fare in ogni situazione. Devo ringraziare lui e tutti gli altri giocatori che mi hanno fatto sembrare un ottimo allenatore“.

Infine chiude l’intervista parlando della possibilità di allenare la nazionale tedesca: “Non ho mai detto che non voglio diventare l’allenatore della Nazionale, quello che ho detto è che non posso. C’è una grande differenza. Ho un impegno con il Liverpool. Sono qui da sei anni e ci fidiamo l’un l’altro con la società. Sarebbe certamente un grande onore essere un allenatore della Nazionale, ma non è il momento giusto“.

OMNISPORT | 19-03-2021 13:54