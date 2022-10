29-10-2022 14:47

Jurgen Klopp dice la sua nella conferenza stampa pre Leeds ed analizza anche il discorso Mondiale.

“Ti aspetti un Liverpool diverso dopo il Mondiale?” domanda il giornalista. “Se diverso significa più forte allora sì, ma comunque non è materia mia, dovremo allenarci, saremo diversi, dipende anche da come torneranno i miei giocatori post Qatar, ci sono tanti fattori che contano, capire se saranno in salute, certo è che se torneranno quanto prima, faranno una pausa e poi si alleneranno per tre settimane e mezzo sarebbe fantastico” (ride ndr).

“In questo momento non mi interessa il Liverpool dopo il mondiale – prosegue il tecnico – mi interessa il Liverpool di domani”. E domani, ovvero oggi, sabato, i reds attendono in casa il Leeds.