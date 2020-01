Bryant: l'audio e nuovo video aggiungono elementi alle indagini

Un nuovo video mostra l’elicottero su cui viaggiavano Kobe Bryant, sua figlia e altre sette vittime, pochi istanti prima di schiantarsi contro la collina di Calabasas, in California. Le immagini, diffuse da poche ore lo mostrano in volo poco prima dell’impatto devastante. E’ il secondo video, relativo alla tragedia, che viene diffuso e si aggiunge all’audio della comunicazione delle ultime parole pronunciate dal pilota a pochi istanti dall’impatto. La stessa testimone ha parlato alla ABC.

Il nuovo video dell’elicottero in volo

A fornirlo alle autorità competenti è stata Ronna Leavitt, residente a poca distanza dalla zona dell’incidente. Le telecamera di sorveglianza, Google Nest, avrebbe ripreso l’elicottero di Kobe Bryant mentre era in volo: un filmato in questione, di appena 43 secondi, ha fermato le ultime sequenze del velivolo in movimento poco prima del terribile rumore che ha preceduto lo schianto e avvertito dagli abitanti di questa zona di Calabasas.

Kobe Bryant era andato a messa con la figlia prima della partenza

Secondo le ultime informazioni raccolte e riferite ai giornalisti dal National Trasportation Safety Board, l’elicottero sarebbe precipitato da circa 2000 piedi. L’elicottero era a 2300 piedi in aria quando si sono interrotti i contatti con i controllori di volo che avevano guidato e monitorato il volo di Ara Zobayan, l’esperto pilota alla guida dell’elicottero su cui si trovavano Kobe e gli altri passeggeri, domenica mattina. Si era alzato in volo poco dopo le 9. Dopo che Kobe e sua figlia Gianna aveva partecipato alla messa, comunicandosi, come riferisce la CNN.

“La velocità di discesa dell’elicottero era di oltre 2.000 piedi al minuto, quindi sappiamo che si è trattato di un incidente con impatto energetico elevato”, ha dichiarato Jennifer Homendy del NTSB precisando che “Questa è una discesa piuttosto ripida ad alta velocità. Quindi non sarebbe una normale velocità di atterraggio”.

Che cosa sarebbe accaduto, dunque? Che cosa avrebbe determinato l’impatto: la nebbia, una virata, una errata valutazione da parte del pilota come alcuni esperti hanno ipotizzato? Secondo quanto riferito da Homendy, “le informazioni preliminari sono che l’elicottero era in un unico pezzo quando ha avuto un impatto sul terreno”. Mentre gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica degli avvenimenti che hanno portato al drammatico incidente, emergono altri fatti legati all’audio. Le ultime parole di Zobayan hanno evidenziato il tentativo, da parte del pilota, di alzarsi e di superare uno strato di nuvole. Alla richiesta di conferma della manovra, non vi è stata risposta.

La visibilità e la nebbia

La visibilità era così bassa domenica mattina che il dipartimento di polizia di Los Angeles aveva deciso di mettere a terra i suoi elicotteri quella mattina. E anche le incertezze sulla regolarità del volo sono state dissolte grazie alla conferma che il pilota, poco prima della partenza, avesse ricevuto l’autorizzazione SVFR – o un’autorizzazione speciale per le regole di volo visive, in base alle registrazioni audio tra il pilota e il controllo del traffico aereo.

L’autorizzazione SVFR: il chiarimento

L’autorizzazione SVFR consente al pilota di volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle consentite per le normali regole di volo a vista. I piloti a volte richiedono l’autorizzazione SVFR durante il volo se le condizioni meteorologiche cambiano improvvisamente, ha detto l’analista dei trasporti della CNN Peter Goelz. Le autorizzazioni concesse in genere mantengono un contatto più stretto con il controllo del traffico aereo. Mentre l’autorizzazione SVFR è “abbastanza normale”, ha detto Goelz, “non è qualcosa che è spesso raccomandato”.

Dopo che il pilota ha richiesto un permesso speciale per volare attraverso l’area, l’elicottero ha girato in cerchio per 12 minuti fino a quando il controllo del traffico aereo ha approvato l’autorizzazione SVFR, ha dichiarato Homendy.

Quando il pilota è volato nello spazio aereo di Burbank e Van Nuys a 1.400 piedi, ha richiesto l’assistenza radar per evitare il traffico, ha detto Homendy. Ma il controllo del traffico aereo ha detto che l’elicottero era troppo basso per poter ottenere tale assistenza. Zobayan ha detto che sarebbe salito più in alto e i controllori del traffico aereo hanno risposto. Ma non hanno mai avuto risposta. I dati radar indicano che l’elicottero è salito a 2.300 piedi e ha iniziato una svolta a sinistra. Gli investigatori esamineranno, a seguito di quanto avvenuto, se Zobayan avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione SVFR per rispondere, in parte, alle domande di Vanessa, dei familiari e degli amici di quanti hanno perso la vita con Kobe e sua figlia, Gianna.

VIRGILIO SPORT | 29-01-2020 12:50