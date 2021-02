Koulibaly positivo al Covid-19: è asintomatico

Giornata da dimenticare per il Napoli che, nel giro di poche ore, ha dovuto fare i conti con due positività al Covid-19: dopo Ghoulam, la rosa azzurra registra anche quella di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è risultato positivo in seguito ai controlli effettuati stamattina: è asintomatico e si trova in isolamento presso il proprio domicilio, come comunicato con questa nota dal Napoli.

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Una tegola enorme per Gennaro Gattuso, che perde un giocatore importante proprio a ridosso di un tour de force potenzialmente decisivo per la stagione: dopo la trasferta di Genova, infatti, i partenopei saranno impegnati nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e nella sfida alla Juventus del ‘Diego Armando Maradona’ in programma tra otto giorni.

L’unica nota lieta è rappresentata da Fabian Ruiz, guarito dal Covid-19 proprio nelle scorse ore e dunque recuperato per la zona centrale del campo.

