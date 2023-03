Koulibaly risponde ai rumors sull'Inter: "Sono tranquillo qui"

Il difensore senegalese ha allontanato le voci su un suo ritorno in Italia, ammettendo di essere felice al Chelsea.

03-03-2023 22:20

Dopo otto anni con la maglia del Napoli in questa stagione Kalidou Koulibaly si è trasferito al Chelsea, dove non sta vivendo un grandissimo anno al contrario del suo ex club. Di recente si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia, ma all’Inter. Rumors messi a tacere dal senegalese in un’intervista a Sun Sport.

Così Koulibaly: “Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo qui. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono. Non è una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile”.