Kucka allo Slovan Bratislava

23-06-2022 19:18

Il 35enne centrocampista slovacco Juraj Kucka, vecchia conoscenza della nostra Serie A, torna a giocare in patria dopo 13 anni di assenza passando a parametro zero dal Watford, dove ha militato nell’ultima stagione in Premier League, allo Slovan Bratislava. Kucka nel nostro campionato ha giocato dal gennaio 2011 all’agosto 2015 nel Genoa, proveniente dallo Sparta Praga, quindi è passato per due stagioni al Milan, poi, dopo una parentesi al Trabzonspor, ha giocato dal gennaio 2019 per due stagioni e mezza al Parma. In Serie A ha totalizzato 253 presenze e 30 gol.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE