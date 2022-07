Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte

29-07-2022 14:24

5 reti e 8 assist in 20 partite ufficiali disputate con la maglia del Tottenham nella seconda metà della stagione 2021/22 hanno rilanciato il percorso di crescita di Dejan Kulusevski dopo un biennio in grigio con la maglia bianconera della Juventus.

A Torino infatti, in ben 74 presenze, appena 9 reti e 10 assist per l’attaccante nato a Stoccolma, che a Londra agli ordini di Antonio Conte pare aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Quello smalto messo in mostra soprattutto a Parma, nel corso della stagione 2019/20.

Kulusevski ha parlato a Gazzetta.it della sua rinascita e delle differenze tra il campionato italiano e quello inglese: “Lavoro sempre duramente per essere competitivo e sono convinto che i miei migliori risultati debbano ancora arrivare. Mi piace lavorare duro perché voglio diventare un campione. In Premier League il calcio è più veloce, si va più forte, forse si addice meglio alle mie caratteristiche”.

Il Tottenham sarà impegnato domani sera in Israele contro la Roma in un test amichevole – ma non troppo, vista la rivalità in essere tra Antonio Conte e José Mourinho.

